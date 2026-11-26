В Культурном центре Казахстана в Пекине состоялся круглый стол, посвящённый развитию казахстанско-китайского сотрудничества в архивной сфере.

В мероприятии приняли участие представители Министерства культуры и информации Республики Казахстан, Государственного архивного управления Китая, Посольства Казахстана в КНР и Культурного центра Казахстана в Пекине.

Встреча прошла в рамках реализации Плана совместных действий на 2025-2027 годы по расширению сотрудничества в архивной сфере.

Участники обсудили перспективы выявления и изучения исторических документов о Казахстане и казахстанско-китайских отношениях, хранящихся в архивах Китая, а также вопросы их оцифровки, реставрации и сохранения.

Отдельное внимание было уделено обмену опытом в области цифровизации архивного дела, применению технологий искусственного интеллекта и повышению квалификации специалистов.

Кроме того, стороны рассмотрели вопросы подготовки совместного сборника архивных документов, посвящённого истории казахстанско-китайских отношений. Его издание планируется приурочить к 35-летию установления дипломатических отношений между Казахстаном и Китаем, которое будет отмечаться в 2027 году.

По итогам встречи определены дальнейшие направления взаимодействия, предусматривающие реализацию совместных проектов, обмен профессиональным опытом и совместное изучение историко-культурного наследия двух стран.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК