Председатель Казахстанского института общественного развития Жулдызай Искакова и директор Гражданского альянса Казахстана Нурас Ералы подписали меморандум о сотрудничестве.

Стороны договорились объединить экспертный и институциональный потенциал для развития гражданского общества и расширения общественного диалога. Взаимодействие предусматривает проведение совместных исследований, организацию экспертных встреч и дискуссионных площадок, обмен аналитическими материалами и опытом.

Одним из приоритетных направлений станет изучение актуальных общественных процессов, поддержка гражданских инициатив и подготовка предложений по вопросам общественного развития.

Сотрудничество позволит объединить аналитические возможности КИОР и практический опыт Гражданского альянса Казахстана, а также создать дополнительные условия для конструктивного диалога между государством и гражданским обществом.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК