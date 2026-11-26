В Национальной библиотеке Республики Казахстан состоялась научная конференция «Шығыстану мен жаратылыстану тоғысында: Ақжан әл-Машани ілімі және қазіргі ғылым», посвященная 120-летию со дня рождения выдающегося ученого, профессора Акжана аль-Машани.

В конференции приняли участие ученые, преподаватели высших учебных заведений, докторанты, магистранты и сотрудники библиотеки.

В центре внимания участников были научное наследие Акжана аль-Машани, его вклад в развитие отечественной науки, а также актуальность его исследовательских подходов в современном научном контексте.

Акжан аль-Машани занимался исследованиями в области геологии, горного дела, философии, литературоведения и востоковедения, уделял особое внимание взаимосвязи науки и духовности. Его труды по изучению наследия аль-Фараби заложили основу отечественного фарабиеведения.

Организаторами конференции выступили Национальная библиотека Республики Казахстан и кафедра философии Казахского национального университета имени аль-Фараби.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК