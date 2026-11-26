В Государственной академической концертной организации «Қазақконцерт» имени Розы Баглановой состоялся этно-хореографический концерт ансамбля танца «Бірлік» – «Бірлік әуені».

Концертная программа объединила танцевальное искусство и музыкальные традиции казахского, русского, грузинского, татарского, узбекского, китайского, таджикского, корейского и туркменского народов.

Зрителям представили хореографические композиции «Аманат», «Көктем лебі», «Ат шабыс», «Анцух», «Джейрани», «Ак Идель», «Дучава», «Чилваи Хиромон», «Эй, дарагым, батлан» и «Elegi», отражающие самобытность национальных танцевальных традиций.

В концерте также приняли участие певец Нұрболат Арзамасұлы, кюйши Ардақ Елеусіз, Тоғжан Үмбет и Бауыржан Бекмұханбет, исполнители на кобызе Ақерке Тәжібаева и Мақсат Медеубек, мультиинструменталист Жанту Дадабаев, аккордеонист Равиль Отарбаев, представители школы лезгинки «Zazan» и группа «Joshy».

Музыкальную часть программы составили композиции «Кербез сұлу», «Татарские напевы», «Аққу» и «Белес».

Концерт «Бірлік әуені» стал творческой площадкой для представления богатства национальных культур и продемонстрировал возможности их взаимодействия и взаимного обогащения посредством искусства.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК