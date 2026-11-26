В Астане проходит трёхдневная инвестиционная программа THE PITCH, в рамках которой казахстанские предприниматели представляют свои проекты отечественным и зарубежным инвесторам.

Мероприятие организовано Фондом развития креативных индустрий при поддержке Министерства культуры и информации Республики Казахстан и является продолжением республиканской акселерационной программы Creative Shift.

В мероприятии принял участие вице-министр культуры и информации Республики Казахстан Ержан Токтагулов. Он отметил значимость креативных индустрий для диверсификации экономики, создания новых рабочих мест и развития предпринимательства. В числе приоритетных направлений обозначены совершенствование законодательства, развитие отраслевой инфраструктуры и механизмов государственной поддержки.

Акселерационная программа Creative Shift, реализованная в Алматы, Шымкенте и Астане, охватила более 650 участников. По итогам обучения по направлениям управления бизнесом, маркетинга и привлечения инвестиций отобрано 55 перспективных проектов. Из них 24 будут представлены в первый день инвестиционной сессии, ещё 31 – во второй.

В рамках подготовки к THE PITCH 70 участников прошли дополнительное трёхдневное обучение, в ходе которого усовершенствовали бизнес-модели и подготовили инвестиционные предложения.

К участию в программе приглашены 83 инвестора и партнёра, в том числе представители инвестиционных организаций и венчурных платформ из Кореи, Сингапура, Турции и других стран.

Председатель Фонда развития креативных индустрий Ерлан Каналимов подчеркнул важность привлечения частных инвестиций, коммерциализации творческих проектов и расширения возможностей выхода казахстанских предпринимателей на международные рынки.

В рамках инвестиционных сессий каждая команда представит свой проект потенциальным инвесторам. Также запланированы индивидуальные встречи для обсуждения условий финансирования и перспектив сотрудничества.

По итогам программы Фонд продолжит сопровождение переговоров и окажет содействие в заключении коммерческих соглашений.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК