С 25 по 27 ноября в Алматы проходит серия мероприятий, посвященных 60-летию профессора Казахской национальной консерватории имени Курмангазы, заслуженного деятеля Казахстана, кавалера ордена «Парасат» Сауле Жанпеисовой.

25 ноября состоялась международная научно-практическая конференция «Традиционное музыкальное наследие тюркского мира: вокальные и инструментальные особенности, актуальные вопросы изучения, исследования и преподавания современных национальных ценностей».

В конференции приняли участие ученые, музыковеды, исследователи искусства, преподаватели и исполнители из Казахстана, Турции, Кыргызстана, Узбекистана и России.

Участники обсудили вопросы сохранения вокальных и инструментальных традиций тюркских народов, преемственности исполнительских школ, систематизации музыкального наследия, а также преподавания национальной музыки в системе профессионального образования.

В рамках конференции состоялась презентация сборника песен Сауле Жанпеисовой «Айнамкөз».

В Большом концертном зале имени Еркегали Рахмадиева прошел юбилейный концерт «Сәуленің сәйгүліктері». В нем приняли участие исполнители, жырау и деятели искусства из регионов Казахстана и Кыргызстана, а также ученики юбиляра.

В концертную программу вошли казахские традиционные песни, жыр и терме, произведения региональных исполнительских школ, а также сочинения Сауле Жанпеисовой «Сырдашым», «Ақ Жайық» и «Сағыныш».

26 ноября проходят мастер-классы по искусству жырау, мангистауской исполнительской традиции и игре на турецком музыкальном инструменте баглама. Занятия проводят представители Казахстана и Турции Эльмира Жанаберген, Елдос Емил и Ирфан Гюрдал.

Завершится юбилейная программа 27 ноября творческим вечером Сауле Жанпеисовой «Бір тойым бар!..», который состоится в Театре традиционного искусства «Алатау».

Серия мероприятий направлена на сохранение и популяризацию традиционного музыкального наследия, развитие научного и педагогического обмена, а также укрепление международного культурного сотрудничества.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК