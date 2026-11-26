В Национальном музее Республики Казахстан состоялся круглый стол «Ұлт намысын ұлықтаған қос алып», посвященный 155-летию со дня рождения выдающегося казахского борца Кажымукана Мунайтпасулы и 75-летию со дня рождения олимпийского чемпиона Жаксылыка Ушкемпирова. Встреча организована отделом музейной педагогики и детского творчества Национального музея РК в рамках проекта «Қызықты этнография».

В обсуждении приняли участие писатель, заслуженный деятель Казахстана Несип Жунисбайулы, деятели спорта Елсияр Канагатов и Кайртай Оразалинов, журналист и историк спорта Кыдырбек Рысбекулы, а также студенты Международного высшего колледжа имени Магжана Жумабаева и школы-интерната-колледжа имени Кажымукана Мунайтпасулы.

В ходе встречи участники рассказали о победах Кажымукана Мунайтпасулы на мировых спортивных аренах и пути Жаксылыка Ушкемпирова к олимпийскому золоту. Особое внимание уделили жизненному пути спортсменов, их силе духа, гражданской позиции и преданности спорту.

К круглому столу была подготовлена выставка на основе материалов из фондов школы-интерната-колледжа имени Кажымукана Мунайтпасулы. В экспозицию вошли фотографии, копии документов, книги о жизни и деятельности выдающихся спортсменов, а также материалы о достижениях студентов колледжа.

Встреча стала возможностью для молодого поколения ближе познакомиться с историей отечественного спорта, узнать о выдающихся достижениях соотечественников и значении их наследия для воспитания патриотизма и уважения к национальным спортивным традициям.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК