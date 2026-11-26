На площадке Казахстанского института общественного развития состоялся круглый стол «Безопасная рабочая среда: культура уважения и профилактика харассмента», посвященный международной кампании «16 дней активных действий против гендерного насилия».

В мероприятии приняли участие представители Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК, Министерства культуры и информации РК, Министерства труда и социальной защиты населения РК, Программы развития ООН в Казахстане, Агентства РК по делам государственной службы, Казахстанского института общественного развития, национальных компаний, экспертного сообщества и гражданского сектора.

В ходе круглого стола рассмотрели вопросы профилактики харассмента и домогательств на рабочем месте, совершенствования трудового законодательства с учетом международных стандартов, защиты прав работников и формирования корпоративной культуры взаимного уважения. Особое внимание уделили роли работодателей в предупреждении подобных случаев, механизмам рассмотрения обращений и соблюдению этики служебных взаимоотношений.

Участники также обсудили международный опыт и положения Конвенции Международной организации труда № 190, направленной на борьбу с насилием и домогательствами в сфере труда.

В рамках мероприятия Казахстанский институт общественного развития представил Методологическое руководство по внедрению политики противодействия харассменту в организациях. В документе рассмотрены различные формы харассмента, домогательств, гендерно обусловленных притеснений, буллинга и моббинга, а также подходы к формированию безопасной рабочей среды.

Результаты исследования, проведенного в рамках подготовки руководства, показали, что сотрудники связывают харассмент с домогательствами, психологическим давлением, унижением и проявлениями гендерных стереотипов. При этом важным условием готовности работников обращаться за защитой является доверие к внутренним механизмам рассмотрения подобных случаев и уверенность в объективности принимаемых решений.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК