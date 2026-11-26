В Almaty Theatre состоялся торжественный концерт «Ұлыларға тағзым», посвящённый открытию 71-го концертного сезона Заслуженного государственного ансамбля танца Республики Казахстан «Салтанат».

Концерт приурочен к 35-летию Независимости Республики Казахстан и объединил национальное танцевальное искусство с хореографическими традициями народов Азии.

Программа вечера состояла из двух частей. Первая – «Ұлыларға тағзым» – включила хореографические постановки на музыку произведений казахских композиторов. Музыкальное сопровождение обеспечил фольклорный ансамбль «Salt Sound».

Вторая часть программы – «Легенды Азии» – была представлена премьерами хореографических постановок, основанных на традициях турецкого и китайского народного танца.

Открытие нового концертного сезона стало продолжением творческой деятельности ансамбля, направленной на сохранение и популяризацию национального хореографического наследия, а также знакомство зрителей с танцевальной культурой разных стран.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК