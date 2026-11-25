В Областной универсальной библиотеке области Ұлытау состоялась встреча «Кітап оқитын ұлт – рухани жаңғырудың тірегі», посвящённая развитию культуры чтения и книжного дела в условиях цифровой трансформации и развития искусственного интеллекта в 2027–2031 годах.

В мероприятии приняли участие ветераны, библиотекари, представители сфер культуры и образования, интеллигенции, молодёжных и общественных организаций.

Директор Национальной академической библиотеки Республики Казахстан Кумис Сеитова выступила с докладом на тему «Оқитын ұлтты қалыптастыру: басым бағыттар мен іске асыру жолдары».

В своём выступлении она остановилась на ключевых направлениях развития библиотечной сферы, включая открытие новых библиотек, пополнение книжных фондов, повышение интереса к чтению и внедрение современных технологий.

Особое внимание было уделено реализации инициативы «Читающая нация», развитию Национальной цифровой библиотеки, проведению республиканского марафона, а также концепции «Зерделі ұлт», направленных на формирование культуры чтения.

В рамках встречи также были представлены проекты «Жезқанат», «Бір өлке – бір кітап», «Оқитын өлке», «Оқырман ұрпақ» и «Шырақ».

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК