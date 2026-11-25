В Национальной библиотеке Республики Казахстан в рамках IX заседания Ассоциации казахстанских рукописеведов состоялась презентация двухтомного издания академика Рабиги Сыздык «Ғылыми таным үзіктері».

В мероприятии приняли участие отечественные учёные-филологи, специалисты в области языкознания и рукописного наследия, сотрудники библиотек и представители научной и творческой интеллигенции.

Ответственный составитель и редактор издания, доктор филологических наук, профессор Казахского национального университета имени аль-Фараби Орынай Жубай выступила с лекцией на тему «Рәбиға Сыздық зерттеулеріндегі түркі жазба мұралары: тілдік сабақтастық және тарихи таным».

В ходе мероприятия участники обсудили научное наследие Рабиги Сыздык и её вклад в развитие казахского языкознания. Рукопись академика была передана в дар Национальной библиотеке Республики Казахстан для пополнения её фондов.

В двухтомное издание вошли доклады и интервью автора на казахском и русском языках, а также статьи, ранее не включённые в многотомное собрание сочинений.

Первый том посвящён истории казахского литературного языка, языку произведений Абая, вопросам литературной нормы и терминологии. Во второй том вошли материалы о языке тюркского письменного наследия, художественном словоупотреблении казахских писателей, а также воспоминания и рецензии.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК