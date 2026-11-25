Государственный центр поддержки национального кино Казахстана и Национальная киностудия «Беларусьфильм» подписали меморандум, направленный на развитие совместного кинопроизводства и продвижение национального кинематографа двух стран.

Документ предусматривает реализацию совместных кинопроектов, обмен творческими и техническими специалистами, проведение киномероприятий, семинаров и мастер-классов, а также продвижение казахстанских и белорусских фильмов на международных площадках.

В ходе встречи стороны подчеркнули роль кинематографа в сохранении культурного наследия и укреплении культурных связей между Казахстаном и Беларусью. Отдельное внимание было уделено практической реализации достигнутых договорённостей, расширению возможностей международного продвижения отечественных фильмов и обмену профессиональным опытом.

В рамках культурного сотрудничества сегодня в Минске стартуют Дни казахстанского кино, которые продлятся до 27 ноября. В кинотеатре «Победа» зрителям представят шесть отечественных картин, в том числе фильмы, поддержанные Государственным центром поддержки национального кино: «Паралимпиец», «Осенний бриз», «Капитан Байтасов» и «38. Последняя точка».

Вход на кинопоказы свободный.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК