Театр имени Калибека Куанышбаева открыл 36-й сезон

Казахский национальный музыкально-драматический театр имени Калибека Куанышбаева открыл 36-й театральный сезон спектаклем «Қарагөз» по произведению Мухтара Ауэзова.

Произведение, вошедшее в золотой фонд казахской драматургии, через судьбы Сырыма и Қарагөз раскрывает противоречия между любовью и традициями, личным выбором и общественными устоями.

В новом сезоне театр планирует дополнить репертуар постановками современной драматургии, а также спектаклями различных жанров наряду с классическими произведениями. Творческий коллектив также примет участие в республиканских и международных театральных фестивалях и планирует организовать гастроли в регионы.

Фестивальная программа нового сезона стартует в сентябре с драмы «Шолпанның күнәсі», которая будет представлена на республиканском фестивале театров «Ертіс-Баян» в Павлодаре. В октябре хореодрама «Анна Каренина. Роман парақтары» примет участие в международном театральном фестивале ТеатрALL.

Вместе с тем, спектакль «Парасат майданы» приглашен к участию в республиканском фестивале «Сын – шын болсын», который состоится в октябре в Караганде.

Напомним, в ноябре театр отметит 35-летие. К юбилейной дате запланирован ряд культурных мероприятий, посвященных истории, творческому пути и развитию театра.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК