Казахская государственная академическая филармония имени Жамбыла открыла 91-й концертный сезон музыкальным вечером «The Magic of Chamber». На сцене выступил Государственный квинтет деревянных духовых инструментов под руководством заслуженного деятеля Казахстана Жаната Ерманова.

Концертная программа включила произведения мировой классики. В числе представленных произведений – Квинтет Антонина Дворжака, Трио для кларнета, альта и фортепиано Макса Бруха и «Тико-тико» Зекини Абреу.

В новом сезоне филармония представит программы разных жанров. Одним из ключевых событий станет исполнение Симфонии № 2 «Воскресение» Густава Малера – одного из наиболее масштабных произведений в истории классической музыки.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК