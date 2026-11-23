В Астане состоялся международный круглый стол по вопросам межрелигиозного сотрудничества, сохранения духовно-культурного наследия и развития образования, организованный Международным центром межконфессионального и межрелигиозного диалога совместно с Региональным офисом ЮНЕСКО в Алматы.

В мероприятии приняли участие представители государственных органов, международных организаций, дипломатического корпуса, религиозных объединений, научного и экспертного сообщества.

Участники обсудили практическую реализацию инициатив Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и положений Астанинской декларации мира 2025 года, принятой по итогам VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

Особое внимание было уделено ответственному использованию искусственного интеллекта в религиозной сфере, вопросам экологического просвещения и сохранения духовно-культурного наследия.

В ходе встречи также представили Международный онлайн-центр духовных знаний и проект интерактивной сакральной карты Казахстана, направленный на сохранение и популяризацию исторических и религиозных объектов страны.

Кроме того, участники рассмотрели возможности реализации совместных образовательных программ, цифровых проектов и экологических инициатив с привлечением молодёжи и религиозных общин, в том числе в рамках «Таза Қазақстан».

По итогам круглого стола определены перспективные направления сотрудничества Международного центра и ЮНЕСКО в сфере образования, цифровых технологий, сохранения культурного наследия и укрепления межрелигиозного диалога.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК