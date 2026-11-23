В Астане проходит двухдневный практический семинар по вопросам совершенствования подходов к оценке рисков в секторе некоммерческих организаций, организованный при содействии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

В мероприятии принимают участие представители государственных органов, экспертного сообщества и неправительственных организаций.

В ходе открытия семинара председатель Комитета по делам гражданского общества МКИ РК Гульбара Султанова подчеркнула важность комплексного подхода к оценке рисков, основанного на объективных данных, межведомственном взаимодействии и открытом диалоге с гражданским обществом.

Особое внимание уделено методам сбора и анализа данных, совершенствованию межведомственного взаимодействия, оценке существующих механизмов контроля и применению международного опыта, в том числе Кыргызской Республики.

В рамках практической части участники разрабатывают план проведения секторальной оценки рисков с определением ответственных сторон, необходимых ресурсов и дальнейших этапов работы.

Семинар направлен на укрепление сотрудничества государственных органов и гражданского общества, развитие экспертного потенциала и совершенствование национальных подходов к оценке рисков в секторе некоммерческих организаций.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК