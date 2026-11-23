Казахстан и ОБСЕ обсудили меры по совершенствованию оценки рисков в секторе НПО
В Астане проходит двухдневный практический семинар по вопросам совершенствования подходов к оценке рисков в секторе некоммерческих организаций, организованный при содействии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
В мероприятии принимают участие представители государственных органов, экспертного сообщества и неправительственных организаций.
В ходе открытия семинара председатель Комитета по делам гражданского общества МКИ РК Гульбара Султанова подчеркнула важность комплексного подхода к оценке рисков, основанного на объективных данных, межведомственном взаимодействии и открытом диалоге с гражданским обществом.
Особое внимание уделено методам сбора и анализа данных, совершенствованию межведомственного взаимодействия, оценке существующих механизмов контроля и применению международного опыта, в том числе Кыргызской Республики.
В рамках практической части участники разрабатывают план проведения секторальной оценки рисков с определением ответственных сторон, необходимых ресурсов и дальнейших этапов работы.
Семинар направлен на укрепление сотрудничества государственных органов и гражданского общества, развитие экспертного потенциала и совершенствование национальных подходов к оценке рисков в секторе некоммерческих организаций.
Пресс-служба Министерства культуры и информации РК