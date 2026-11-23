Казахстанские специалисты приняли участие в международном круглом столе по сохранению книжного наследия в Бишкеке
В Американском университете Центральной Азии в Бишкеке (Кыргызстан) состоялся международный круглый стол «Сохранение книжного наследия».
В мероприятии приняли участие представители библиотечных и научных учреждений Казахстана, Кыргызстана, США, Турции и Греции.
Казахстан представили специалисты Национальной библиотеки Республики Казахстан и научного центра «Ғылым ордасы».
В ходе встречи участники обсудили вопросы сохранения библиотечных фондов и рукописей, подготовки специалистов в области реставрации, а также внедрения современных технологий защиты и восстановления книжных памятников.
Казахстанская сторона представила отечественный опыт и реализуемые проекты по сохранению книжного наследия. Специалисты Национальной библиотеки РК провели мастер-класс по реставрации письменных документов, ознакомив участников с методами оценки их состояния, восстановления повреждённых материалов и сохранения изданий.
Международный круглый стол стал площадкой для обмена профессиональным опытом, повышения квалификации специалистов и укрепления сотрудничества в сфере сохранения историко-культурного наследия.
Пресс-служба Министерства культуры и информации РК