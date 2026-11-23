В Американском университете Центральной Азии в Бишкеке (Кыргызстан) состоялся международный круглый стол «Сохранение книжного наследия».

В мероприятии приняли участие представители библиотечных и научных учреждений Казахстана, Кыргызстана, США, Турции и Греции.

Казахстан представили специалисты Национальной библиотеки Республики Казахстан и научного центра «Ғылым ордасы».

В ходе встречи участники обсудили вопросы сохранения библиотечных фондов и рукописей, подготовки специалистов в области реставрации, а также внедрения современных технологий защиты и восстановления книжных памятников.

Казахстанская сторона представила отечественный опыт и реализуемые проекты по сохранению книжного наследия. Специалисты Национальной библиотеки РК провели мастер-класс по реставрации письменных документов, ознакомив участников с методами оценки их состояния, восстановления повреждённых материалов и сохранения изданий.

Международный круглый стол стал площадкой для обмена профессиональным опытом, повышения квалификации специалистов и укрепления сотрудничества в сфере сохранения историко-культурного наследия.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК