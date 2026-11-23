В Казахской национальной академии искусств имени Темирбека Жургенова состоялся круглый стол «Тұлға тағылымы – ұрпаққа өнеге», посвящённый 100-летию со дня рождения заслуженного деятеля Казахстана, доктора искусствоведения, профессора Багибека Кундакбайулы.

В мероприятии приняли участие известные деятели искусства, учёные, театроведы, преподаватели и ученики выдающегося исследователя.

Участники обсудили вклад Багибека Кундакбайулы в становление казахского театроведения и театральной критики, научную значимость его трудов и роль в подготовке специалистов в области искусства.

В рамках круглого стола состоялась презентация монографии «Ғалым. Сыншы. Ұстаз», подготовленной учениками учёного, а также сборника международной научно-теоретической конференции, посвящённой его наследию.

Особое внимание было уделено вопросам сохранения и популяризации научных трудов театроведа. В частности, предложено подготовить полное собрание его работ, включить изучение научного наследия в образовательные программы вузов, а также продолжить проведение тематических выставок и конференций.

Кроме того, участники обсудили перспективы укрепления научного сотрудничества между Казахской национальной академией искусств имени Темирбека Жургенова и Институтом литературы и искусства имени Мухтара Ауэзова.

Мероприятие было направлено на сохранение научного наследия Багибека Кундакбайулы, развитие отечественного театроведения и обеспечение преемственности поколений.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК