В Алматы состоялись международная научно-практическая конференция и концерт памяти, приуроченные к 80-летию со дня рождения народного артиста Казахстана, лауреата Государственной премии РК, кюйши, композитора и дирижёра Каршыги Ахмедиярова.

В Национальной библиотеке Республики Казахстан прошла международная конференция, посвящённая творческому, исполнительскому и педагогическому наследию музыканта.

В мероприятии приняли участие учёные, искусствоведы, педагоги и исполнители из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, России и Великобритании.

Участники обсудили вклад Каршыги Ахмедиярова в развитие искусства кюя, традиции домбровой школы, вопросы сохранения национального музыкального наследия и подготовки молодых исполнителей.

Продолжением конференции стала программа в Казахской национальной консерватории имени Курмангазы, где были представлены доклады по вопросам традиционного музыкального искусства, музыкального образования и преемственности исполнительских традиций.

Кроме того, в Большом концертном зале имени Еркегали Рахмадиева состоялся концерт памяти «Күй кемеңгері – Қаршыға». На сцене выступили студенческий фольклорный оркестр народных инструментов, ансамбли и солисты консерватории, а также известные исполнители, в том числе народная артистка Казахстана Айгуль Улькенбаева, народная артистка Кыргызстана Роза Аманова и заслуженный деятель Казахстана Гульмира Сарина.

Юбилейные мероприятия стали данью уважения творческому наследию Каршыги Ахмедиярова и были направлены на популяризацию национального музыкального искусства, сохранение традиций казахской домбровой школы и их передачу молодому поколению.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК