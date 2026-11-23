В Астане прошел международный круглый стол по изучению культурного наследия
В историко-культурном музее-заповеднике «Бозок» состоялся международный круглый стол, посвящённый изучению, сохранению и популяризации историко-культурного наследия Казахстана.
В мероприятии приняли участие учёные из Казахстана, России, Италии и Турции, научные сотрудники музея и представители сферы образования.
В ходе встречи участники обсудили историческое значение городища Бозок, наследие эпохи Золотой Орды, результаты археологических и генетических исследований, а также духовное и интеллектуальное наследие казахского народа.
Участники представили научные доклады и обменялись опытом в области изучения и сохранения культурного наследия.
Мероприятие стало площадкой для укрепления международного научного сотрудничества и развития совместных исследований.
Пресс-служба Министерства культуры и информации РК