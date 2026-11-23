Государственный театр «Astana Musical» представил театрализованную программу «Путешествие в мир мюзикла», объединившую известные казахстанские и зарубежные музыкальные постановки.

В ходе вечера зрителям представили фрагменты отечественных спектаклей «Достар серті», «Роза Бағланова», «Алдар көсе», а также всемирно известных мюзиклов «Mamma Mia», «Moulin Rouge», «Romeo and Juliet», «Beauty and the Beast», «Notre Dame de Paris», «Aladdin», «Hamilton» и других произведений.

Программа объединила живое вокальное исполнение, хореографические номера и актёрское мастерство, продемонстрировав разнообразие музыкальных стилей и жанров современного театрального искусства.

Режиссёром программы выступил Айдар Акыпбаев, художественным руководителем театра является Еслам Нуртазин.

Мероприятие позволило зрителям познакомиться с лучшими образцами отечественного и мирового музыкального театра, способствуя популяризации жанра мюзикла и развитию театрального искусства Казахстана.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК