С 20 по 22 ноября в Нью-Дели (Индия) проходит Форум диалога цивилизаций государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Казахстан на мероприятии представляет делегация во главе с вице-министром культуры и информации РК Айбеком Сыдыковым.

В форуме принимают участие министры культуры, представители профильных государственных органов стран ШОС, международные эксперты и деятели культуры. На церемонии открытия выступил Премьер-министр Индии Нарендра Моди.

В рамках форума организованы четыре тематические секции, посвящённые вопросам межцивилизационного диалога, сохранения культурного многообразия и расширения международного сотрудничества.

В своём выступлении Айбек Сыдыков подчеркнул важность укрепления взаимопонимания между народами, сохранения национальных традиций и развития культурно-гуманитарных связей между государствами.

Особое внимание было уделено расширению международных культурных обменов, продвижению национального искусства за рубежом, развитию сотрудничества в музейной и театральной сферах, поддержке молодых деятелей культуры и креативных индустрий.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК