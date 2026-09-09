В Казахстане продолжается Неделя семьи, приуроченная ко Дню семьи. В рамках третьего дня, посвященного теме осознанного родительства, особое внимание уделили ответственному воспитанию детей, эмоциональному благополучию семьи, конструктивному общению родителей с детьми и вовлеченному отцовству.

Так, в школах и колледжах прошли встречи и консультации для родителей с участием психологов, педагогов и социальных работников. Участники обсудили детско-родительские отношения и профилактику конфликтов. Специалисты рассказали о возрастных кризисах, особенностях подросткового периода и важности своевременного обращения за психологической помощью.

В регионах также были организованы мероприятия, направленные на продвижение вовлеченного отцовства. Участники говорили о роли отца в повседневной жизни ребенка – от совместного досуга и эмоциональной поддержки до участия в учебе, медицинском сопровождении и принятии важных решений.

Неделя семьи продолжается. Следующий день кампании будет посвящен теме физического и эмоционального здоровья.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК