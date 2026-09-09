Республиканская телерадиокорпорация «Казахстан» в новом сезоне представит ряд информационно-аналитических, общественно-политических, социальных, культурно-познавательных и развлекательных проектов.

На телеканале «Qazaqstan» продолжатся программы «Ақпарат» и «Апта», а также проекты «Prime Era», «Ізгілік формуласы», «Жасампаз ұлт» и «Таза сана». Среди новинок – «Жауапты мемлекет», посвященный реализации государственных программ и эффективности мер поддержки, «Қарқынды құрылыс» – новым социальным, индустриальным и инновационным объектам, «Қазақстан антологиясы» – значимым реформам и государственным инициативам. Проект «Бір елдің перзенттері» расскажет о вкладе представителей различных этносов в развитие страны, а «Құрылтай» – об актуальных вопросах законотворчества.

Кроме того, спустя 20 лет на телеканал возвращается музыкальный конкурс «SuperStar». Зрителям также представят семь новых отечественных телесериалов, посвященных вопросам медицины, цифровой безопасности, верховенства закона, труда, предпринимательства, семейных ценностей и экологической культуры. В документальную линейку вошли проекты «Алтын Орда», «Шабандоз», «Үстірт арқары», «Өзен жағалап...», «Шыңында өскен Алтай» и «Соңғы алма».

Телеканал «Balapan» в осеннем сезоне планирует представить интеллектуальный проект «Жас кемеңгер», программу о национальных видах спорта «Балалар бәйгесі» и ситком-сериал «Чемпион».

«Қазақ радиосы» подготовило проекты «Заң мен тәртіп» о законодательном процессе, деятельности Курултая и Народного совета, «Елдестірмек елшіден» – о внешней политике и международном сотрудничестве, а также музыкальный проект «Хит-парад» или «Ән шеру». В новом сезоне также выйдут программы «Тұңғыштар», «Таңғажайып Алматы» и еженедельный культурно-спортивный дайджест «Афиша».

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК