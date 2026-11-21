В Культурном центре Казахстана в Пекине состоялся круглый стол по вопросам казахстанско-китайского гуманитарного и правового сотрудничества, в рамках которого также прошла презентация перевода Гражданского кодекса Республики Казахстан на китайский язык.

В обсуждении приняли участие представители дипломатических учреждений, высших учебных заведений, научно-исследовательских организаций, юридического и издательского сообществ двух стран.

Участники рассмотрели перспективы расширения гуманитарных обменов, совместных правовых исследований и сотрудничества в сфере юридического образования.

Отмечено, что перевод Гражданского кодекса Казахстана на китайский язык будет способствовать ознакомлению зарубежных специалистов с правовой системой страны и развитию научно-практического взаимодействия.

В мероприятии также принял участие профессор Пекинского университета языка и культуры Лю Шицинь, преподававший Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву в период его обучения в университете.

По итогам встречи Культурный центр Казахстана в Пекине и Ганьсуский университет политических наук и права подписали меморандум о сотрудничестве, предусматривающий развитие научных обменов, проведение культурных мероприятий и реализацию совместных проектов.

Мероприятие организовано Культурным центром Казахстана в Пекине совместно с Ганьсуским университетом политических наук и права в рамках перекрёстного Года культуры Казахстана и Китая и 70-летия университета.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК