20 ноября в Астане состоялось торжественное открытие IV Международного фестиваля профессиональных хореографических учебных заведений «Temps lié», объединившего ведущие балетные школы, известных деятелей хореографического искусства и молодых исполнителей из разных стран.

Организатором фестиваля выступила Казахская национальная академия хореографии, которая в этом году отмечает 10-летие со дня основания.

В ходе церемонии открытия был зачитан поздравительный адрес министра культуры и информации Республики Казахстан Армана Кырыкбаева, в котором отмечена значимость фестиваля для профессионального становления молодых артистов, обмена опытом и развития международного сотрудничества в сфере хореографического искусства. Особое внимание уделено поддержке молодых талантов и дальнейшему развитию отечественной балетной школы.

С приветственными словами к участникам и гостям фестиваля также обратились ректор Казахской национальной академии хореографии Бибигуль Нусипжанова и генеральный директор CNPC Central Asia Ltd. Ли Шуфэн.

Центральным событием первого дня стал показ балета «Роман бутона розы и мотылька» на сцене театра Astana Ballet.

Произведение было задумано Мариусом Петипа в начале XX века, однако так и не было поставлено. По инициативе художественного руководителя Академии Алтынай Асылмуратовой и при участии хореографа Василия Медведева балет был воссоздан на основе сохранившихся исторических материалов. В постановке приняли участие около 130 обучающихся Академии.

21 ноября фестиваль продолжится гала-концертом с участием представителей хореографических учебных заведений Китая, России, Казахстана, Бразилии, Венгрии, Монголии, Кыргызстана и Узбекистана.

Завершится фестиваль 22 ноября гала-концертом «Созвездие выпускников Академии», посвящённым преемственности традиций казахстанской хореографической школы.

Фестиваль «Temps lié» направлен на развитие международного сотрудничества, обмен профессиональным опытом и поддержку молодых талантов в сфере хореографического искусства.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК