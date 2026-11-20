Министр культуры и информации Республики Казахстан Арман Кырыкбаев провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Азербайджанской Республики в Казахстане Алимирзамином Аскеровым.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по вопросам развития казахстанско-азербайджанского сотрудничества в сферах культуры, музейного дела, масс-медиа и креативных индустрий.

Арман Кырыкбаев поздравил Алимирзамина Аскерова с назначением и отметил значимость исторических, культурных и братских связей между Казахстаном и Азербайджаном, которые служат важной основой двустороннего взаимодействия.

Отдельное внимание было уделено дальнейшему развитию культурно-гуманитарных связей, в том числе проведению Дней культуры, реализации музейных и выставочных проектов, а также обмену опытом в сфере креативных индустрий.

Стороны также обсудили подготовку Программы культурного сотрудничества на 2026–2028 годы, разрабатываемой во исполнение договоренностей, достигнутых на высшем уровне в ходе государственного визита Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Казахстан в октябре 2025 года.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК