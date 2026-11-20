С 13 ноября Национальная академическая библиотека Республики Казахстан в Астане и Национальная библиотека Республики Казахстан в Алматы работают до 00:00. Новый график позволяет гражданам посещать библиотеки после работы или учёбы, пользоваться книжными фондами и заниматься в читальных залах в вечернее время.

Уже в первые дни работы по продлённому графику отмечается положительная динамика посещаемости.

Так, в Национальной библиотеке в Алматы за первые пять дней работы по продлённому графику число посетителей после 20:00 выросло с 45 до 600 человек, а в Национальной академической библиотеке в Астане в отдельные дни превышало 480 человек.

Рост посещаемости подтверждает востребованность нового графика, особенно среди студентов, работающих граждан, магистрантов и исследователей, которым удобнее пользоваться библиотечными услугами в вечернее время.

При этом особое внимание уделяется соблюдению трудовых прав сотрудников библиотек. Работа в вечернее время организована с учётом сменных графиков и установленного времени отдыха работников. Для их безопасного возвращения домой после завершения смены предусмотрен транспорт.

Продление графика работы национальных библиотек направлено на повышение доступности библиотечных услуг и создание комфортных условий для чтения, обучения и исследовательской деятельности.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК