В Казахской национальной консерватории имени Курмангазы состоялся мастер-класс народной артистки, Героя Труда Казахстана, профессора Бибигуль Тулегеновой.

Встреча прошла в Большом концертном зале имени Еркегали Рахмадиева и была посвящена вопросам постановки голоса, вокальной подготовки и совершенствования методик обучения начинающих исполнителей.

В ходе мастер-класса особое внимание было уделено формированию правильных певческих навыков, развитию вокального мастерства и профессиональной подготовке молодых музыкантов.

Студенты и преподаватели консерватории получили возможность перенять многолетний творческий и педагогический опыт выдающейся певицы, обсудить актуальные вопросы вокального образования и сохранения традиций казахстанской вокальной школы.

Мероприятие стало площадкой для профессионального обмена опытом и поддержки молодых талантов, способствуя развитию отечественного вокального искусства.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК