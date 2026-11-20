В Казахской национальной академии искусств имени Темирбека Жургенова состоялся литературно-музыкальный вечер «Ғасырдан асқан сағыныш», посвящённый 100-летию со дня рождения поэта и автора песен Бакира Тажибаева.

В рамках мероприятия зрителям представили творческое наследие поэта. Со сцены прозвучали его стихи и песни, отражающие любовь к родной земле, национальные ценности и духовные традиции казахского народа.

В вечере приняли участие родные и близкие поэта, общественные деятели, преподаватели и студенты Академии.

Мероприятие объединило представителей разных поколений и стало площадкой для сохранения и популяризации литературного и музыкального наследия Бакира Тажибаева среди молодёжи.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК