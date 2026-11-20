Республиканский марафон «Читающая нация» продолжается 66-й день. За это время участники прочитали более 1,5 млн книг, завершили чтение пятой книги и приступили к шестой.

В рамках марафона введена система знаков отличия, направленная на поощрение участников и повышение интереса к чтению. За пять прочитанных книг присваивается бронзовый знак «Талапты оқырман», за десять – серебряный «Жігерлі оқырман», за пятнадцать – золотой «Зерделі оқырман». Соответствующие сертификаты доступны в личных кабинетах участников.

Среди первых обладателей бронзового знака – участницы направления «Читающий педагог» из Карагандинской и Туркестанской областей, набравшие максимальные 1750 баллов.

«Когда учитель читает сам, дети это видят. Мои ученики спрашивают, какую книгу я читаю сейчас, и приносят свои. Бронзовый знак – приятный стимул дойти до серебряного», – отметила учитель начальных классов Первого Темиртауского классического лицея Татьяна Мининкова.

Своим опытом также поделилась учитель географии школы имени Ы. Алтынсарина Туркестанской области Сауле Ерманова.

«В повседневной работе не всегда находишь время для чтения. Марафон помог сделать его привычкой. Я читаю и на казахском, и на русском, а уроки географии стали богаче новыми примерами из книг», – рассказала она.

Марафон «Читающая нация» направлен на развитие культуры чтения, формирование устойчивого интереса к книгам и популяризацию чтения среди населения.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК