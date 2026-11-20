В Национальном архиве Республики Казахстан состоялся республиканский семинар по вопросам цифровизации архивной отрасли.

В семинаре приняли участие представители Министерства культуры и информации РК, Союза архивистов и документоведов Казахстана, руководители и сотрудники республиканских и региональных архивных учреждений.

Участники обсудили развитие цифровых технологий в архивной сфере, совершенствование деятельности архивных учреждений и внедрение современных решений для обработки и хранения документов.

Представители Министерства культуры и информации РК рассказали о проделанной работе и дальнейших планах по цифровизации отрасли и развитию цифровых услуг.

Особое внимание было уделено возможностям применения искусственного интеллекта при экспертизе номенклатуры дел и автоматизированном анализе документов с использованием платформы Aiqalam.

Также рассмотрены вопросы деятельности Союза архивистов и документоведов Казахстана и создания его региональных филиалов.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК