В рамках реализации Указа Главы государства «О мерах по развитию культуры чтения и формированию читающей нации» в Алматинской областной центральной универсальной библиотеке состоялась интеллектуальная площадка «Зерделі ұлт және кітап оқу мәдениеті: жаңа міндеттер мен басымдықтар».

В мероприятии приняли участие представители Национальной библиотеки Республики Казахстан, интеллигенции и специалисты библиотечной сферы.

Участники обсудили реализацию задач по развитию культуры чтения, основные направления концепции «Зерделі ұлт», а также повышение роли библиотек в просвещении населения и расширении читательской аудитории.

Особое внимание было уделено вопросам популяризации чтения, укрепления интереса к книгам среди молодого поколения и совершенствования деятельности библиотек.

По итогам встречи участники обменялись предложениями по дальнейшему развитию культуры чтения и укреплению роли библиотек в формировании читающей нации.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК