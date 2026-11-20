В Центральном государственном архиве научно-технической документации состоялась презентация сборника документов и материалов «Қазақстанның ғалым әйелдері», посвящённого женщинам, внесшим значительный вклад в развитие отечественной науки.

В презентации приняли участие руководители архивных учреждений, архивисты, историки и студенты вузов Алматы.

Издание подготовлено на основе материалов личных фондов Центрального государственного архива научно-технической документации, а также ведомственных архивов ведущих научно-исследовательских институтов Казахстана.

Сборник направлен на сохранение научного наследия, признание заслуг казахстанских женщин-учёных и популяризацию научной деятельности среди молодого поколения.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК