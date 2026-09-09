В Казахстане разработали платформу LABA для анализа данных библиотечной сферы

В Национальной библиотеке РК представили аналитическую медиаплатформу LABA (Library and Book Analytics), которая объединяет статистические данные о развитии библиотечной сферы страны.

На платформе собраны основные показатели работы библиотек, включая данные о библиотечной сети, количестве пользователей и посещений, фондах и книговыдаче, цифровых ресурсах и кадровом потенциале. Информация представлена в формате диаграмм, рейтингов, интерактивных таблиц и межрегиональных сравнений, что позволяет отслеживать динамику развития отрасли и сопоставлять показатели по регионам.

Информационной основой LABA стал научно-аналитический обзор «Библиотеки Казахстана – 2025 год. Данные и цифры». Платформа предусматривает возможность оперативного обновления информации по мере публикации новых статистических отчетов.

Интерфейс LABA доступен на казахском, русском и английском языках и адаптирован для мобильных устройств.

Автор проекта – сотрудник научно-методической службы Национальной библиотеки Республики Казахстан Нурлыхан Жумахан. Платформа доступна по адресу: bynurlykhan.github.io/laba

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК