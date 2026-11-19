В Алматы состоялась конференция «Мосты сотрудничества: гражданское общество, бизнес и государство», объединившая представителей государственных органов, неправительственных организаций, бизнеса, экспертного сообщества и международных организаций.

В ходе конференции были представлены результаты исследования АРГО об экономическом и социальном вкладе некоммерческого сектора, включая создание рабочих мест, налоговые отчисления, волонтёрскую деятельность и оказание социальных услуг.

Председатель Комитета по делам гражданского общества МКИ РК Гульбара Султанова отметила важность оценки деятельности НПО не только по количеству организаций и реализованных проектов, но и по их реальному вкладу в экономику, развитие человеческого капитала и решение социально значимых задач.

Также было отмечено, что Министерством начата работа по формированию системы оценки вклада неправительственных организаций.

Отдельное внимание участники уделили развитию партнёрства между НПО, бизнесом и государством, внедрению механизмов оценки социального воздействия проектов и переходу к долгосрочным моделям сотрудничества.

Конференция стала площадкой для обсуждения новых подходов к развитию гражданского общества и повышению эффективности совместных социальных инициатив.

Организатором выступила Ассоциация развития гражданского общества «АРГО» при поддержке Фонда имени Конрада Аденауэра и MOST.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК