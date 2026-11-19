С 16 по 19 ноября в Милане (Италия) состоялись Дни казахстанского кино, направленные на популяризацию отечественного кинематографа и укрепление культурного сотрудничества между Казахстаном и Италией.

Торжественное открытие прошло в кинотеатре CityLife Anteo с участием представителей Посольства Казахстана в Италии, Национальной киностудии «Казахфильм» имени Шакена Айманова и отечественной киноиндустрии.

В рамках программы зрителям представили три казахстанские картины: историческую драму «Анаға апарар жол» о материнской любви и стойкости, фильм «Томирис» о легендарной царице массагетов и биографическую ленту «Әміре», посвящённую выдающемуся казахскому певцу Амре Кашаубаеву.

Проведение Дней казахстанского кино в Милане способствовало продвижению отечественного кинематографа на международной арене, расширению культурного диалога и знакомству зарубежной аудитории с историей и культурным наследием Казахстана.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК