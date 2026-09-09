59 стран реализуют национальные кампании в рамках Международного года волонтеров

Инициатива Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева по провозглашению 2026 года Международным годом волонтеров в целях устойчивого развития IVY 2026 получает широкую поддержку государств и международных организаций. Решение Генеральной Ассамблеи ООН стало важной платформой для продвижения волонтерства как одного из инструментов достижения ЦУР. На сегодня свои национальные кампании в рамках IVY 2026 реализуют 59 стран.

Показательный пример – Испания. В национальном плане монархии 172 мероприятия. В том числе инициативы по популяризации и поддержке волонтерства, развитию цифрового волонтерства, вовлечению молодежи и корпоративного сектора. Например, в стране проходит конкурс «Мой любимый волонтер», реализуются программы подготовки волонтеров, проекты цифрового волонтерства.

Отдельное направление связано с корпоративным волонтерством. В Испании в рамках IVY 2026 в ноябре состоится V Международный конгресс, где рассмотрят волонтерство как инструмент развития сотрудников, сообществ и социальных инициатив.

Активно подключился и Кипр. По данным правительства страны, в рамках IVY 2026 с начала года запущено более 300 волонтерских инициатив. Особое место занимает работа со школьниками. Учащиеся самостоятельно разрабатывают и реализуют волонтерские проекты, связанные с 17 ЦУР ООН. Среди инициатив – уборка пляжей и благоустройство окружающей среды, посадка деревьев, благотворительные ярмарки, сбор одежды, игрушек и книг, поддержка людей старшего поколения, проекты в сфере ментального благополучия и кампании в поддержку детей с онкологическими заболеваниями.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК