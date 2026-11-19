В Государственной академической филармонии имени Жамбыла в Алматы состоялся концерт «Күзгі романс» фольклорного ансамбля «Salt Sound» Государственного ансамбля танца «Салтанат».

В программу вошли популярные лирические песни и музыкальные произведения народов мира, посвящённые любви и романтике. Концерт также дополнили хореографические постановки артистов Государственного ансамбля танца «Салтанат».

На сцене выступили кавалер ордена «Құрмет» Омиркул Айниязов, обладатель медали «Ерен еңбегі үшін» Макпал Казыбеккызы, исполнители Жума Абил, Женис Ермаш, Медет Урумбаев, Адильхан Макин, а также лауреаты международных конкурсов Адилбек Максут, Жайна Таргынова, Аружан Данышпан и Аскар Рысбек.

Концерт объединил традиционное музыкальное искусство, современное исполнение и хореографию.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК