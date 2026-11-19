В Государственной академической концертной организации «Қазақконцерт» имени Розы Баглановой состоялся концерт ансамбля «Гүлдер» под названием «Шебер жаңғырығы», посвященный 100-летию со дня рождения основоположницы казахского эстрадного танца, первого балетмейстера коллектива Деляфруз Кияковой и 75-летнему юбилею заслуженного деятеля Казахстана Алтынбуби Омарбековой.

В рамках мероприятия была организована фотовыставка, посвящённая истории ансамбля и творческому пути выдающихся артисток.

В концертную программу вошли танец «Бипыл» в постановке Деляфруз Кияковой, а также восстановленные номера «Қуаныш» и «Қазақ кәдесыйлары». За годы творческой деятельности балетмейстер создала более 50 хореографических постановок, основанных на традициях казахского и восточного танцевального искусства.

Особое внимание было уделено творчеству Алтынбуби Омарбековой. Зрителям представили видеоматериалы о её жизни и деятельности, а также фрагмент фильма «Ангел в тюбетейке».

Кроме того, состоялась премьера танца «Қарлығаш», созданного главным балетмейстером ансамбля Анварой Садыковой к 120-летию Ахмета Жубанова. В программу также вошли постановки «Малайзийский танец», «Саиди» и «Қорқыт».

На сцене выступили артисты ансамбля «Гүлдер», группа G-band, лауреаты Государственной молодёжной премии «Дарын» Алибек Альмадиев и Инкар Айдарханкызы, кавалер ордена «Құрмет» Дидар Абдухалык, а также лауреаты международных конкурсов.

Концерт стал данью уважения выдающимся деятелям национального хореографического искусства и подчеркнул преемственность традиций казахского танца.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК