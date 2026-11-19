В Шымкенте в рамках празднования 35-летия Независимости Казахстана состоялся республиканский конкурс исполнителей терме «Сөз маржаны – термеде», направленный на сохранение и популяризацию национального музыкально-поэтического искусства.

В конкурсе приняли участие исполнители из Туркестанской, Кызылординской, Жамбылской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Актюбинской областей, области Жетісу, а также Астаны, Алматы и Шымкента.

По итогам конкурса Гран-при завоевал Магжан Сауытбек из Шымкента. Первое место занял Бекарыс Коштаев из Жамбылской области, второе – Куаныш Алгазиев из Кызылординской области. Третьи места присуждены Батырхану Усену из Шымкента и Аружан Жупарбеккызы из Алматы.

Также участники были отмечены специальными номинациями за исполнительское мастерство, сохранение традиций и вклад в развитие искусства терме.

Конкурс стал площадкой для обмена творческим опытом, поддержки талантливых исполнителей и популяризации традиционного искусства терме среди молодого поколения.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК