В Шанхайском музее (КНР) прошла международная музейная конференция M20+, объединившая представителей ведущих музеев мира.

В мероприятии приняли участие представители Метрополитен-музея, Британского музея, Рейксмюсеума, Музея на набережной Бранли, Национального музея Прадо и ведущих музейных учреждений Китая. Казахстан представил Национальный музей РК.

В ходе конференции был представлен доклад о международной деятельности Национального музея Казахстана, зарубежных выставочных проектах, совместных научных исследованиях и перспективах расширения сотрудничества с ведущими музеями мира.

Участники обсудили роль музеев в развитии международного культурного диалога, укрепление профессиональных связей и внедрение современных музейных практик.

Отдельное внимание было уделено развитию казахстанско-китайского музейного сотрудничества. Ранее в Национальном музее Казахстана состоялись три выставки, посвящённые терракотовой армии и искусству шёлка. В свою очередь, историко-культурное наследие Казахстана было представлено в музеях Шэньси, Тяньцзиня и Национальном музее Китая.

В рамках партнёрства также подписаны меморандумы о сотрудничестве с Национальным музеем Китая, Национальным музеем шёлка Китая и Шанхайским музеем. В 2026 году совместно с Национальным музеем Китая начались археологические исследования, в ходе которых собрано более пяти тысяч находок эпохи бронзы.

Кроме того, состоялась встреча директора Национального музея Казахстана Берика Абдигалиева с директором Гонконгского дворцового музея Луисом Нгом. Стороны обсудили перспективы организации совместных выставок и договорились продолжить переговоры по развитию сотрудничества.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК