В Астане состоялось заседание Комиссии по особому режиму объектов национального культурного достояния.

В ходе заседания рассмотрены 2 124 единицы хранения по 1 382 наименованиям, предложенные 29 музеями страны для включения в Государственный реестр объектов национального культурного достояния.

Представители музеев рассказали об историко-культурной и научной значимости предметов, их уникальности и основаниях для включения в реестр. Члены комиссии изучили представленные материалы, высказали экспертные мнения и предложения.

С 2019 года по сентябрь 2026 года в государственный реестр включено 52 313 единиц хранения по 27 298 наименованиям из 75 музеев Казахстана.

Работа по выявлению, изучению и учету объектов национального культурного достояния направлена на их сохранение и передачу будущим поколениям.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК