Казахстанская делегация принимает участие в международном молодежном лагере в Грузии

Представители Казахстана участвуют в Международном молодежном лагере, который проходит в Кахетии, Грузия. Участие в мероприятии принимают также делегаты Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Основная цель международного лагеря – дальнейшее развитие молодежного сотрудничества между странами, обмен опытом и лучшими практиками, развитие культурного диалога и укрепление дружественных связей между народами.

В рамках программы для участников предусмотрены образовательные и культурные мероприятия, обмен опытом, совместные активности и экскурсии, направленные на расширение международного взаимодействия молодежи.

Участие казахстанской делегации в лагере способствует укреплению двустороннего и регионального сотрудничества, а также созданию новых возможностей для прямого взаимодействия молодежи стран Центральной Азии и Кавказа.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК