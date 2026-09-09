В Казахстане проходит День осознанного родительства

Сегодня в рамках Недели семьи в Казахстане проходит тематический день «Осознанное родительство», посвященный ответственному и вовлеченному воспитанию детей, эмоциональному благополучию ребенка и укреплению детско-родительских отношений.

По всей стране запланированы встречи родителей с психологами, педагогами и социальными работниками, практические занятия и курсы по вопросам возрастных особенностей детей, конструктивного общения, профилактики конфликтов и воспитания без крика, унижения и физического наказания.

Отдельное внимание уделяется роли отца в воспитании ребенка. В рамках информационной кампании «Отец и ребенок: вовлеченность, забота и участие» будут обсуждаться вопросы участия отцов в повседневной жизни детей, совместного досуга, эмоциональной поддержки и принятия важных решений.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК