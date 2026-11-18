В Казахстане продолжается серия межрегиональных диалоговых площадок по совершенствованию законодательства об общественных советах. На этот раз обсуждения прошли в Алматы и Актау.

Мероприятия объединили представителей общественных советов, государственных органов, депутатского корпуса, экспертов и неправительственных организаций. Всего в обсуждениях приняли участие свыше 200 человек.

В Алматы в обсуждении участвовали представители города, Алматинской, Восточно-Казахстанской областей, а также областей Жетісу и Абай. Площадка в Актау объединила участников из Мангистауской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Атырауской и Кызылординской областей.

На площадке выступили председатель Комитета по делам гражданского общества МКИ РК Гульбара Султанова, депутат Курултая РК Таттыгуль Талаева и президент Гражданского альянса Казахстана Бану Нургазиева.

Участники рассмотрели вопросы правового статуса и полномочий общественных советов, прозрачности их формирования и взаимодействия с государственными органами. Особое внимание уделили эффективности общественного контроля и механизмам реализации его результатов.

В ходе открытого диалога обсуждались организационные и правовые вопросы, ресурсное обеспечение, цифровизация рабочих процессов и расширение участия граждан и неправительственных организаций.

Отметим, обсуждения проходят в рамках проекта Министерства культуры и информации Республики Казахстан по совершенствованию законодательства о деятельности общественных советов. Работа начата во исполнение поручения Главы государства Касым-Жомарта Токаева, данного на первой сессии Қазақстан Халық Кеңесі.

По итогам серии межрегиональных встреч предложения планируется обобщить в итоговом документе и направить в уполномоченные государственные органы.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК