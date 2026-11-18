В Алматы открылась XIV Международная книжная и полиграфическая выставка «Ұлы Жібек жолымен – 2026». Программа включает профессиональные встречи, презентации книг и новых технологий в сфере книгоиздания и полиграфии.

Мероприятие объединило издательства, библиотеки, полиграфические предприятия и отраслевые ассоциации из Казахстана, России, Китая, Канады, Турции, Таджикистана и Узбекистана.

Казахстан представляют Национальная библиотека РК, Национальная государственная книжная палата, издательства «Алматыкітап», «Арман-ПВ», «Атамұра», «Мектеп», «Дарын», «Көкжиек-Горизонт» и «Қазақ университеті».

В первый день состоялись презентации книг «Börte – Ұлы Дала патшайымы» и «Genealogy of Sultan Sydyk» Ахмета Кенесарина. Также прошла презентация романа «Бүкір» и встреча с его автором Есболатом Айдабосыном.

В рамках проекта «Кітап оқитын ұлт» студенты представили постановку «Шамшырақ».

Выставка организована в рамках XXV Казахстанской международной выставки «Образование и карьера – 2026» и продолжит работу до 20 ноября.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК