В Атырауской области завершился социальный проект «Zero Waste», объединивший повторное использование бытовых и производственных отходов с традициями национального ремесла.

Проект реализован в рамках идеологии «Таза Қазақстан» при поддержке Центра поддержки гражданских инициатив. Организатором выступило общественное объединение «Инфо Орталық».

Одним из ключевых событий стал областной конкурс-выставка декоративно-прикладного искусства с участием 57 мастеров из городов и районов области. Они представили изделия в национальном стиле и предметы декора, изготовленные из отходов.

Также прошли 10 мастер-классов, на которых 121 участник освоил изготовление бытовых и декоративных изделий из остатков ткани, пластика, дерева, кости, бумаги, картона и шерсти.

Всего мероприятия объединили свыше 250 человек. Проект познакомил участников с практиками повторного использования материалов и создал площадку для обмена опытом между мастерами национальных ремесел.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК