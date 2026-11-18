В Курултае Республики Казахстан в первом чтении рассмотрены законопроекты по вопросам онлайн-платформ и масс-медиа. Основные положения представил министр культуры и информации Арман Кырыкбаев.

Министр отметил, что новые вызовы в медиапространстве требуют совершенствования законодательства. Поправки направлены на повышение ответственности онлайн-платформ, обеспечение безопасности детей в интернете и защиту прав граждан.

Предлагается закрепить требование об открытии представительств онлайн-платформ в Казахстане в форме юридических лиц. За неисполнение предписаний об удалении противоправного контента, в том числе информации, признанной кибербуллингом в отношении детей, предусматривается административная ответственность. По итогам мониторинга за 10 месяцев 2026 года выявлено 128,5 тысячи противоправных материалов, из которых удалено около 70%.

Также предлагается ввести механизмы идентификации пользователей и публичных сообществ с аудиторией более пяти тысяч подписчиков.

Отдельное внимание уделено защите детей. Законопроекты предусматривают запрет на регистрацию детей до 16 лет на онлайн-платформах и обязанность платформ проверять возраст пользователей. При этом ограничения не затронут мессенджеры для общения с родителями, близкими и учителями.

В сфере аудиовизуальных услуг предлагается лицензировать распространение теле- и радиоканалов через соответствующие платформы, а также обязать онлайн-кинотеатры определить законного представителя в Казахстане.

Для защиты чести, достоинства и деловой репутации граждан предусматривается размещение опровержений в том же источнике, где были распространены порочащие сведения, включая социальные сети. Также предлагается установить административную ответственность за клевету на онлайн-платформах и нецензурную брань в масс-медиа и на платформах, уточнить условия использования изображения человека без его согласия.

Кроме того, поправки предусматривают маркировку официальных ответов государственных органов при публикации в СМИ и повышение прозрачности информации об образовательных курсах и оккультных услугах.

Предлагаемые нормы призваны повысить эффективность взаимодействия государства с онлайн-платформами и усилить гарантии защиты граждан в информационном пространстве. Реализация законопроектов не потребует дополнительных расходов из республиканского бюджета.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК