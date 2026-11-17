В соответствии с Законом Республики Казахстан от 12 апреля 2005 года №36 «О государственном заказе, государственном заказе на реализацию стратегического партнерства, грантах и премиях для неправительственных организаций в Республике Казахстан» и Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 15 марта 2025 года №171-VIII Комитет по делам молодежи и семьи Министерства культуры и информации Республики Казахстан объявляет о приеме предложений от неправительственных организаций и представителей общественности для формирования направлений грантовых проектов на 2028-2030 годы.

Предложения принимаются по следующим направлениям:

поддержка молодежной политики и детских инициатив;

содействие решению семейно-демографических и гендерных вопросов.

Предложения принимаются в установленной форме и направляются на электронный адрес: a.musurepova@mki.gov.kz с обязательным указанием контактных данных.

В теме электронного письма необходимо указать: «Предложение по направлениям грантовых проектов НПО».

Прием предложений осуществляется до 30 ноября 2026 года.

По вопросам предоставления дополнительной информации обращаться по телефону: 8 (7172) 74-13-02